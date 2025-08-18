Рейтинг@Mail.ru
07:48 18.08.2025 (обновлено: 14:44 18.08.2025)
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силовики сорвали попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль с бомбой на Крымском мосту, сообщила ФСБ России."Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия — Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", — говорится в заявлении.Далее планировалось передать автомобиль человеку, который поехал бы на нем через Крымский мост и стал "невольным террористом-смертником": киевский режим хотел использовать его втемную."Несмотря на ухищрения украинских террористов, ФСБ удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к доставке автомобиля на территорию нашей страны", — указали в службе.Возбуждено уголовное дело. Все организаторы и соучастники преступления понесут наказание.Отмечается, что это уже вторая за год попытка киевского режима использовать машину с большим количеством взрывчатки для диверсии на Крымском мосту. Так, белорусские силовики 2 апреля задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне. Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали. Он также не знал о происходящем и мог стать "смертником", указали в ФСБ.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силовики сорвали попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль с бомбой на Крымском мосту, сообщила ФСБ России.
"Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия — Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", — говорится в заявлении.
Далее планировалось передать автомобиль человеку, который поехал бы на нем через Крымский мост и стал "невольным террористом-смертником": киевский режим хотел использовать его втемную.
"Несмотря на ухищрения украинских террористов, ФСБ удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к доставке автомобиля на территорию нашей страны", — указали в службе.
Возбуждено уголовное дело. Все организаторы и соучастники преступления понесут наказание.
Отмечается, что это уже вторая за год попытка киевского режима использовать машину с большим количеством взрывчатки для диверсии на Крымском мосту. Так, белорусские силовики 2 апреля задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне.

Государственный таможенный комитет Белоруссии 6 апреля заявил, что пресек ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США. Груз должны были транспортировать в Россию.

Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали. Он также не знал о происходящем и мог стать "смертником", указали в ФСБ.
