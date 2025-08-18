https://ria.ru/20250818/fsb-2035979070.html

ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту

ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.08.2025

ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту

Силовики сорвали попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль с бомбой на Крымском мосту, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силовики сорвали попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль с бомбой на Крымском мосту, сообщила ФСБ России."Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия — Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", — говорится в заявлении.Далее планировалось передать автомобиль человеку, который поехал бы на нем через Крымский мост и стал "невольным террористом-смертником": киевский режим хотел использовать его втемную."Несмотря на ухищрения украинских террористов, ФСБ удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к доставке автомобиля на территорию нашей страны", — указали в службе.Возбуждено уголовное дело. Все организаторы и соучастники преступления понесут наказание.Отмечается, что это уже вторая за год попытка киевского режима использовать машину с большим количеством взрывчатки для диверсии на Крымском мосту. Так, белорусские силовики 2 апреля задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне. Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали. Он также не знал о происходящем и мог стать "смертником", указали в ФСБ.

