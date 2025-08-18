https://ria.ru/20250818/forum-2035959400.html
Во Владивостоке открывается форум сотрудничества Приморья и Индии
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Форум сотрудничества Приморского края и Республики Индия, в котором примут участие бизнесмены из сфер IT, химической промышленности и авиации, в понедельник открывается во Владивостоке, сообщает правительство Приморского края. "Во Владивостоке с 18 по 22 августа пройдет Форум сотрудничества Приморского края и Республики Индия, призванный укрепить экономические и торговые связи между территориями. Мероприятие соберёт представителей различных сфер экономики и профессионального сообщества. К участию приглашаются представители приморских предприятий", - говорится в сообщении. Основная цель форума, как уточнили в министерстве международных и внешнеэкономических связей, – обсуждение перспектив взаимодействия в ключевых отраслях экономического сотрудничества стран, включая IT, производство, логистику, агробизнес и инновационные технологии. В форуме примут участие индийские компании – как очно, так и в онлайн-формате. Ожидается приезд во Владивосток представителей предприятий из сфер IT, производства обуви, химической продукции, авиационных компонентов и безопасности, консалтинга в области управления персоналом, а также производства креветок. Онлайн-участниками форума станут компании, работающие в сферах маркетинга и цифровых решений, производства чая, специй, продуктов питания и агропромышленности, медтехники, фармацевтики, логистики, юриспруденции, сантехники, товаров для дома и рукоделия, обороны и безопасности, а также других направлений.
