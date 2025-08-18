https://ria.ru/20250818/forum-2035958397.html

Международный форум "Ребус" пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Международный форум "Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура", посвященный вопросам управления территориями и цифровизации строительства, соберет в Казани в понедельник 2,5 тысячи спикеров из стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, сообщают организаторы. "В Казани 18-19 августа пройдет международный форум "Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура". Участие в форуме примут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тысячи спикеров. С учетом онлайн-формата мероприятия общее количество его участников превысит 7 тысяч гостей", - говорится в сообщении. Организаторы отмечают, что в 2025 году участниками форума, помимо представителей строительных компаний, госструктур и архитекторов, станут также IT-специалисты. В программе форума пленарные заседания, тематические дискуссии, федеральный конкурс инноваций для стартапов, инженеров и IT-компаний, работающих в сфере строительства, ЖКХ и "умного города". Форум откроет пленарная сессия, посвященная вопросам цифровизации и ее влиянию на развитие городов и агломераций. В течение двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем "умного города" с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В рамках дискуссий будут обсуждаться вопросы перезагрузки девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения. В рамках форума пройдет международный камп АрхиTECH 2025 "Город как код: программируемая урбанистика" - крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. В нем онлайн и очно примут участие молодые специалисты в сфере архитектуры и урбанистики, студенты ведущих строительных вузов, представители более чем 25 стран. Они разработают три типа общественных пространств для преобразования города Иннополис в интерактивную среду. Участие в кампе в очном формате примут 100 молодых специалистов. Другое значимое мероприятие форума - "Битва искусственных интеллектов" с практической сессией и воркшопом. Его участники смогут увидеть, как искусственный интеллект влияет на строительную отрасль, и самостоятельно разработать план внедрения искусственного интеллекта в государственных учреждениях, работающих в сфере строительства. В рамках форума также пройдет цикл мероприятий, посвященных сохранению архитектурного и культурного наследия: "Практика сохранения историко-архитектурной среды: вызовы для малых поселений, сельских территорий и новых субъектов РФ", "Цифровизация наследия: подземные коммуникации, археологические исследования, консервация", "Общественные пространства и культурное наследие в них".

