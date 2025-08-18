https://ria.ru/20250818/fian-2036053131.html

Реконструкция крупного водозаборного узла стартовала в Новой Москве

Реконструкция крупного водозаборного узла стартовала в Новой Москве

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию водозаборного узла "ФИАН" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. Начали обновление водозаборного узла "ФИАН", расположенного в городском округе Троицк. Он обеспечивает водоснабжение жителей за счет подачи воды из подземных источников", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проект предусматривает перевод водозаборного узла на воду московского водопровода с Западной станции водоподготовки. Это позволит обеспечить жителей гарантированно качественной водой и снизить нагрузку на артезианские источники, что позитивно скажется на водном балансе территорий. "В рамках работ построим три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тысяч кубометров каждый, проведем реконструкцию насосной станции - заменим семь насосов и технологические трубопроводы. Дополнительно смонтируем установку дохлорирования для дополнительного обеззараживания. Результатом работ станет увеличение производительности водозаборного узла с 2,5 до 3 тысяч кубометров в сутки. Реконструкцию выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, постепенно переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.

