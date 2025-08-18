Рейтинг@Mail.ru
14:19 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.
ФАС оштрафовала Газпромбанк за рекламный ролик

Бренд "Газпромбанк" . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении.
По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги.
За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.
