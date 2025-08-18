https://ria.ru/20250818/fas-2036057632.html
ФАС оштрафовала Газпромбанк за рекламный ролик
ФАС оштрафовала Газпромбанк за рекламный ролик - РИА Новости, 18.08.2025
ФАС оштрафовала Газпромбанк за рекламный ролик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:19:00+03:00
2025-08-18T14:19:00+03:00
2025-08-18T14:19:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
газпромбанк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753169163_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_f2ddf782c432f6c33fb0879ca6bb5c45.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.
https://ria.ru/20250814/reklama-2035185008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753169163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d6091fa27d3195fe141fe359aae167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпромбанк, происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Газпромбанк, Происшествия
ФАС оштрафовала Газпромбанк за рекламный ролик
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства