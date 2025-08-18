https://ria.ru/20250818/evz-2035981207.html

Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией

2025-08-18T08:07:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима.Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.* Организация признана нежелательной в России

