Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией - РИА Новости, 18.08.2025
08:07 18.08.2025 (обновлено: 08:16 18.08.2025)
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией - РИА Новости, 18.08.2025
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима.Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.* Организация признана нежелательной в России
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала немецкую EVZ признали нежелательной в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима.
Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.
Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.
* Организация признана нежелательной в России
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
 
 
