https://ria.ru/20250818/evz-2035981207.html
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией - РИА Новости, 18.08.2025
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:07:00+03:00
2025-08-18T08:07:00+03:00
2025-08-18T08:16:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима.Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.* Организация признана нежелательной в России
https://ria.ru/20250814/npo-2035346128.html
https://ria.ru/20250816/inoagent-2035786209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Немецкую EVZ* признали нежелательной организацией
Генпрокуратура признала немецкую EVZ признали нежелательной в России
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фонд создан в Германии
для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины
и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима.
Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России
программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.
Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.
* Организация признана нежелательной в России