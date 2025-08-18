https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html

Европа готовится к порке в Вашингтоне

Европа готовится к порке в Вашингтоне - РИА Новости, 18.08.2025

Европа готовится к порке в Вашингтоне

Большое политическое шапито из Старого Света сегодня дает гастроль в Вашингтоне. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T08:00:00+03:00

2025-08-18T08:00:00+03:00

2025-08-18T08:02:00+03:00

аналитика

европа

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035933720_0:100:1536:964_1920x0_80_0_0_89013dade5c6e5728aed3bb2bd814491.jpg

Большое политическое шапито из Старого Света сегодня дает гастроль в Вашингтоне.В лихорадке воскресного дня ленты информагентств превратились в обновления Flightradar. Других новостей у глобалистов, отрабатывающих повесточку, для подведомственной аудитории не было."Фон дер Ляйен летит в США", а затем ней туда вылетает вечное еэсовское "МММ": Мерц, Мелони, Макрон.Летать они будут, пока доктор из Белого дома Дональд Трамп их не приземлит и не выпишет им успокоительное и жаропонижающее в одном флаконе. Будет совсем неплохо, если этой бесчестной компашке еще и подмешают туда слабительного, но сверхдержава, конечно, на такое дешевое коварство не пойдет: ей не к лицу работать с коллективным европейским "телесным низом". Управиться бы с "телесным верхом", надавав всем по шапке.За всеми этими колыханиями несвежих эропэйско-нэзалэжных телес есть риск не увидеть главного. Сути, что случится сегодня в Западном крыле Белого дома. Там разразится не скандал. Там запланирована порка.Причина наказания — дикое, планетарное, многослойное вранье, которым почти десятилетие занималась эуропэйско-нэзалэжная банда.После саммита Путин — Трамп в Анкоридже скрывать настоящее положение вещей на Украине, в Донбассе, на ЛБС и в создаваемой нами прямо сейчас буферной зоне абсолютно бесполезно.Об этом с прямотой кадрового военного заявил полковник армии США Дуглас МакГрегор, работавший в команде Трампа во время первого мандата нынешнего хозяина Белого дома."Я не буду обсуждать ложь, которая льется на манер Ниагары из медиа, что русские что-то там теряют и проигрывают, — оборвал он блогера Марио Нофэла. — Прекратите тратить мое время. Прекратите лгать вашей аудитории. Все сказанное вами — дерьмо. Украинские потери на ЛБС абсолютно чудовищные. <…> Невозможно прийти к разумному итогу, когда ложь и искажения действительности приобрели подобные масштабы". Слова МакГрегора косвенно подтвердила и корреспонденция "Гардиан" из Киева, в которой автор молнирует, что в течение трех с половиной лет (и даже дольше — почти 11 лет) скрывалось.Суть лжи: "Украина должна победить Россию".Суть правды: "Украина уже проиграла".То, что Трампу докладывали во время брифингов (он, как избранный президент, получил право на доступ к конфиденциальной информации еще в ноябре прошлого года), что ему сообщали на совещаниях уже в Белом доме, что ему по итогам поездок и встреч с российским лидером рассказывал его спецпосланник и близкий друг Стивен Уиткофф, оказалось правдой. Все, что Трамп знал, что предполагал и о чем догадывался, ему подтвердил Владимир Путин. Открыто. Честно. Без обиняков.Для Вашингтона, который в свое время сконструировал антироссийский фронт, антироссийские рестрикции, антироссийское военное противостояние, сегодня конфликт такого рода, основанный на столь хлипком фундаменте лжи и вранья, оказался неподъемным грузом. Это раз. Трамп — умный человек с хорошей реакцией — понял это быстро.Два. Американский по-настоящему патриотический истеблишмент чудовищно устал от терриконов лжи. От киевского воровства. От киевского цинизма — когда политическая клика держит власть и сохраняется у власти только потому, что оплачивает все вот это кровью и жизнями своих сограждан.Трамп искушен и в политике, и в большом бизнесе, он стремительно свел дебет киевских с их же кредитом. И ужаснулся.Европа — и не нужно воспринимать вежливые формулировки американского президента в ее адрес как истину в последней инстанции — прямая соучастница ужаса, сотканного из этой циклопической лжи.Европа, влезшая в американский "хамви", надеявшаяся, что за поддержку лжи и русофобии ей "ничего не будет", рассматривала эскалацию кризиса в Донбассе в другом ракурсе.Нынешнее поколение политиков, разжиревшее на изобилии торговли с нами, на русских ресурсах, на инвестициях в нашу страну, приносивших десятки миллиардов, решило, что справится с нами "за три месяца" и "силами нескольких десятков военных инструкторов". А еще поставками натовской техники. Разогнав пропагандистскую машину и разогрев ее двигатель, еэсовские сами поверили в мантры вранья, которые ими же и были созданы.Европа была уверена, что у нас "нет ничего". Европа — через подручную ей медийку — ежедневно сообщала про "оторванные от бытовой техники" чипы, о том, что во "власти в России либо двойники, либо вообще тройники, либо смертельно больные люди".Европа насадила во все ток-шоу украинствующих экспертов — и те несли вранье без устали, забивая им круглосуточный эфир.Европа в итоге решила, что эта ложь и есть реальность.Сегодня в Вашингтоне тем, кто пытался лгать, врать, воровать — голыми ли, одетыми ли — об этом скажут. Потом заставят выпить очень горькую микстуру. И заявят, что если ложь и вечный стриптиз требуется продолжить, то платить за все эти выкрутасы придется не из кармана папика, а из собственных средств.А еще Европе напомнят, что Украину танцует тот, кто ее ужинает. Ситуацию, когда удовольствие получают не те, кто оплачивает меню, в жизни называют "динамо", а ее участников — динамистами.А в политике такое считают разводиловом. Если за разводилово отвечать не хочется, придется соглашаться на условия России. Ну а если здесь будет отказ, то начнется вторая часть программы — порка.Межконтинентальный вой на болотах сегодняшним вечером — сигнал, что наши условия заключения мирного соглашения вот-вот будут приняты.

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035929242.html

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035846496.html

https://ria.ru/20250816/evropa-2035792371.html

https://ria.ru/20250816/ukraina-2035831539.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, дональд трамп, украина