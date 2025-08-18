https://ria.ru/20250818/evakuatsiya-2035972000.html
Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ отвлекали на себя дроны ВСУ для безопасной эвакуации оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Искра в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 2-й мотострелковой роты 36-й бригады с позывным "Русич". "В доме, в котором мы заняли оборону, находилось девять местных жителей. "Птицы" (дроны ВСУ - ред.) видели, где мы укрылись. И нам, чтобы не подвергать местное население опасности, нам еще пришлось целый день там побегать по райончику, чтобы их (мирных жителей - ред.) не подвести под удар. И они сами отступили", - сказал боец. По его словам, перед операцией по отвлечению дронов ВСУ для мирных жителей был проведен инструктаж по передвижению и безопасному пути отступления из населенного пункта. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Искра в ДНР подразделениями группировки войск "Восток" 14 августа.
россия
донецкая народная республика
