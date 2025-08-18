https://ria.ru/20250818/evakuatsiya-2035972000.html

Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец

Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец - РИА Новости, 18.08.2025

Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец

Бойцы ВС РФ отвлекали на себя дроны ВСУ для безопасной эвакуации оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Искра в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T05:25:00+03:00

2025-08-18T05:25:00+03:00

2025-08-18T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987689308_0:104:3046:1817_1920x0_80_0_0_68e3a6e21f672b2c9ca1b61218ff1a23.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ отвлекали на себя дроны ВСУ для безопасной эвакуации оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Искра в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 2-й мотострелковой роты 36-й бригады с позывным "Русич". "В доме, в котором мы заняли оборону, находилось девять местных жителей. "Птицы" (дроны ВСУ - ред.) видели, где мы укрылись. И нам, чтобы не подвергать местное население опасности, нам еще пришлось целый день там побегать по райончику, чтобы их (мирных жителей - ред.) не подвести под удар. И они сами отступили", - сказал боец. По его словам, перед операцией по отвлечению дронов ВСУ для мирных жителей был проведен инструктаж по передвижению и безопасному пути отступления из населенного пункта. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Искра в ДНР подразделениями группировки войск "Восток" 14 августа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность