Рейтинг@Mail.ru
Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/evakuatsiya-2035972000.html
Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец
Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец - РИА Новости, 18.08.2025
Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец
Бойцы ВС РФ отвлекали на себя дроны ВСУ для безопасной эвакуации оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Искра в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:25:00+03:00
2025-08-18T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987689308_0:104:3046:1817_1920x0_80_0_0_68e3a6e21f672b2c9ca1b61218ff1a23.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ отвлекали на себя дроны ВСУ для безопасной эвакуации оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Искра в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 2-й мотострелковой роты 36-й бригады с позывным "Русич". "В доме, в котором мы заняли оборону, находилось девять местных жителей. "Птицы" (дроны ВСУ - ред.) видели, где мы укрылись. И нам, чтобы не подвергать местное население опасности, нам еще пришлось целый день там побегать по райончику, чтобы их (мирных жителей - ред.) не подвести под удар. И они сами отступили", - сказал боец. По его словам, перед операцией по отвлечению дронов ВСУ для мирных жителей был проведен инструктаж по передвижению и безопасному пути отступления из населенного пункта. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Искра в ДНР подразделениями группировки войск "Восток" 14 августа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987689308_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_071898a15e8f6ef65cdc122f7f693bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры, заявил боец

Бойцы ВС России отвлекали дроны ВСУ для эвакуации мирных жителей Искры в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ отвлекали на себя дроны ВСУ для безопасной эвакуации оставшихся мирных жителей из освобожденного населенного пункта Искра в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 2-й мотострелковой роты 36-й бригады с позывным "Русич".
"В доме, в котором мы заняли оборону, находилось девять местных жителей. "Птицы" (дроны ВСУ - ред.) видели, где мы укрылись. И нам, чтобы не подвергать местное население опасности, нам еще пришлось целый день там побегать по райончику, чтобы их (мирных жителей - ред.) не подвести под удар. И они сами отступили", - сказал боец.
По его словам, перед операцией по отвлечению дронов ВСУ для мирных жителей был проведен инструктаж по передвижению и безопасному пути отступления из населенного пункта.
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Искра в ДНР подразделениями группировки войск "Восток" 14 августа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала