https://ria.ru/20250818/espch-2036029570.html
ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки
ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки - РИА Новости, 18.08.2025
ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон французской журналистки Наташи Рей, но он будет... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:30:00+03:00
2025-08-18T12:30:00+03:00
2025-08-18T12:31:00+03:00
в мире
франция
сша
брижит макрон
европейский суд по правам человека (еспч)
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_0:139:2738:1679_1920x0_80_0_0_9955b8ad34b01998faf0527c82e5078f.jpg
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон французской журналистки Наташи Рей, но он будет подан повторно, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. "ЕСПЧ просто выкинул наше дело в мусор. При том, что все формы были заполнены как нужно и вовремя. Предлогом стало то, что подпись, Наташи Рей "не оригинальная", но это просто ложь. Это полностью коррумпированная структура. Мы подадим повторный иск", - заявил адвокат. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
https://ria.ru/20250803/makron-2032893774.html
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_158:0:2581:1817_1920x0_80_0_0_5ef0326231bf97234a631a805c93396d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сша, брижит макрон, европейский суд по правам человека (еспч), youtube
В мире, Франция, США, Брижит Макрон, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), YouTube
ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки
ЕСПЧ не стал рассматривать иск осужденной за слова о поле Макрон журналистки Рей