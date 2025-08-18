https://ria.ru/20250818/espch-2036029570.html

ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки

ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки

ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон французской журналистки Наташи Рей, но он будет подан повторно, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. "ЕСПЧ просто выкинул наше дело в мусор. При том, что все формы были заполнены как нужно и вовремя. Предлогом стало то, что подпись, Наташи Рей "не оригинальная", но это просто ложь. Это полностью коррумпированная структура. Мы подадим повторный иск", - заявил адвокат. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.

