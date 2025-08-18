Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки
12:30 18.08.2025 (обновлено: 12:31 18.08.2025)
ЕСПЧ не рассмотрел иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон журналистки
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон французской журналистки Наташи Рей, но он будет подан повторно, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. "ЕСПЧ просто выкинул наше дело в мусор. При том, что все формы были заполнены как нужно и вовремя. Предлогом стало то, что подпись, Наташи Рей "не оригинальная", но это просто ложь. Это полностью коррумпированная структура. Мы подадим повторный иск", - заявил адвокат. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
в мире, франция, сша, брижит макрон, европейский суд по правам человека (еспч), youtube
В мире, Франция, США, Брижит Макрон, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), YouTube
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать иск осужденной за слова о поле Брижит Макрон французской журналистки Наташи Рей, но он будет подан повторно, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
"ЕСПЧ просто выкинул наше дело в мусор. При том, что все формы были заполнены как нужно и вовремя. Предлогом стало то, что подпись, Наташи Рей "не оригинальная", но это просто ложь. Это полностью коррумпированная структура. Мы подадим повторный иск", - заявил адвокат.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
"Нанял защитника извращенцев". Макрон признал потерю репутации из-за Брижит
3 августа, 08:00
 
В миреФранцияСШАБрижит МакронЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)YouTube
 
 
