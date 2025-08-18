https://ria.ru/20250818/esim-2035599994.html

Москвичи стали на 140% чаще интересоваться технологией eSIM

2025-08-18T10:00:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За последний год количество абонентов, выбирающих технологию eSIM* в Москве и Подмосковье, возросло более чем на 140%, а за два года — более чем в три раза, свидетельствует аналитические данные Билайна.Согласно исследованию**, почти 64% всех прибретенных клиентами Билайна устройств, поддерживающих eSIM, это смартфоны. Среди них популярный бренд — iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Наиболее распространенным устройством с этой технологией остается iPhone 11, хотя с появлением новых моделей его популярность постепенно снижается.Пользователи смартфонов с eSIM стали более активными в интернете: за семь месяцев 2025 года потребление трафика возросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего увеличилось потребление данных при просмотре веб-страниц в браузерах и мессенджерах — на эти два вида трафика приходится 21% и 17%, соответственно. Также активно используются социальные сети — 11%."eSIM — это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Эта технология не только экономит место на устройствах, но и снижает риск их повреждения или потери. Если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами, а возможность иметь несколько телефонных номеров на одном устройстве делает его крайне востребованным среди пользователей", - поясняет директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.Технология eSIM — современное решение для подключения мобильной связи, которое позволяет оформить сим-карту, не выходя из дома. Клиентам достаточно посетить сайт Билайна, выбрать понравившийся тариф и номер телефона. Процесс активации нового номера тоже прост и занимает менее 10 минут: достаточно иметь действующую учетную запись в Госуслугах для подтверждения паспортных данных.Сейчас Билайн предлагает смартфоны из линейки Redmi, которые можно забрать в рамках акции всего за 1 рубль при покупке в Мегамаркете в комплекте с услугами связи. В зависимости от модели будут доступны бонусные рубли, которые можно потратить на услуги связи — именно они составят почти всю сумму заказа. В итоге клиент получает смартфон, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как будет расходоваться тарифный план). Дополнительно клиентам доступен кешбэк в виде бонусов "Спасибо" от 10%. В акции могут принять участие только новые абоненты Билайна, подключающие тариф с предоплатной системой расчётов (с абонентской платой)С подробной информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения можно ознакомиться на сайте.*eSIM (embedded SIM; дословно — встроенная SIM) — цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производства.**Исследование об использовании мобильной связи проводилось сотрудниками ПАО "ВымпелКом" на обезличенном массиве данных в период с 01.01.23 по 31.07.25. Выводы исследования могут отличаться от других источников, т.к. проведены на ограниченном объеме данных.Акция проводится для физических лиц с 08.07.2025 по 17.09.2025 или до окончания товаров, участвующих в акции на маркетплейсе "Мегамаркет", в интернет магазине и собственных офисах продаж и обслуживания Билайна, где есть покрытие сети Билайна(в зависимости от того, что наступит раньше). Количество товара ограничено. Предложение доступно для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Ставропольского край.Организатор акции, продавец — ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTSTXWe1yi

