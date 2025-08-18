https://ria.ru/20250818/es-2036124140.html

При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек

ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник префектура региона Овернь-Рона-Альпы. "По последним данным, один человек погиб, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести из-за дыма", - говорится в коммюнике на странице властей в соцсети X. Еще девять человек были доставлены в больницу для обследования на предмет возможных травм, сообщает префектура. Взрыв в одной из квартир в семиэтажном доме прогремел в 3.30 местного времени (4.30 мск), после этого начался пожар. Проживавший в квартире мужчина, которому было около 70 лет, погиб. По первоначальным данным, инцидент произошел "из-за газа", однако следствию еще предстоит подтвердить эту версию, указывают местные власти. Около 150 человек были эвакуированы из здания, сказано в коммюнике.

