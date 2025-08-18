https://ria.ru/20250818/es-2036124140.html
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек - РИА Новости, 18.08.2025
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T18:34:00+03:00
2025-08-18T18:34:00+03:00
2025-08-18T18:34:00+03:00
в мире
лион
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник префектура региона Овернь-Рона-Альпы. "По последним данным, один человек погиб, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести из-за дыма", - говорится в коммюнике на странице властей в соцсети X. Еще девять человек были доставлены в больницу для обследования на предмет возможных травм, сообщает префектура. Взрыв в одной из квартир в семиэтажном доме прогремел в 3.30 местного времени (4.30 мск), после этого начался пожар. Проживавший в квартире мужчина, которому было около 70 лет, погиб. По первоначальным данным, инцидент произошел "из-за газа", однако следствию еще предстоит подтвердить эту версию, указывают местные власти. Около 150 человек были эвакуированы из здания, сказано в коммюнике.
https://ria.ru/20250808/frantsiya-2034171443.html
лион
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лион, франция
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек, 18 пострадали
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник префектура региона Овернь-Рона-Альпы.
"По последним данным, один человек погиб, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести из-за дыма", - говорится в коммюнике на странице властей в соцсети X.
Еще девять человек были доставлены в больницу для обследования на предмет возможных травм, сообщает префектура.
Взрыв в одной из квартир в семиэтажном доме прогремел в 3.30 местного времени (4.30 мск), после этого начался пожар. Проживавший в квартире мужчина, которому было около 70 лет, погиб. По первоначальным данным, инцидент произошел "из-за газа", однако следствию еще предстоит подтвердить эту версию, указывают местные власти. Около 150 человек были эвакуированы из здания, сказано в коммюнике.