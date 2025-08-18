Рейтинг@Mail.ru
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
18:34 18.08.2025
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек - РИА Новости, 18.08.2025
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
лион
франция
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник префектура региона Овернь-Рона-Альпы. "По последним данным, один человек погиб, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести из-за дыма", - говорится в коммюнике на странице властей в соцсети X. Еще девять человек были доставлены в больницу для обследования на предмет возможных травм, сообщает префектура. Взрыв в одной из квартир в семиэтажном доме прогремел в 3.30 местного времени (4.30 мск), после этого начался пожар. Проживавший в квартире мужчина, которому было около 70 лет, погиб. По первоначальным данным, инцидент произошел "из-за газа", однако следствию еще предстоит подтвердить эту версию, указывают местные власти. Около 150 человек были эвакуированы из здания, сказано в коммюнике.
лион
франция
в мире, лион, франция
В мире, Лион, Франция
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек

При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек, 18 пострадали

Машина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб и минимум 18 пострадали в результате взрыва газа в квартире во французской коммуне Венисьё в пригороде Лиона, сообщила в понедельник префектура региона Овернь-Рона-Альпы.
"По последним данным, один человек погиб, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести из-за дыма", - говорится в коммюнике на странице властей в соцсети X.
Еще девять человек были доставлены в больницу для обследования на предмет возможных травм, сообщает префектура.
Взрыв в одной из квартир в семиэтажном доме прогремел в 3.30 местного времени (4.30 мск), после этого начался пожар. Проживавший в квартире мужчина, которому было около 70 лет, погиб. По первоначальным данным, инцидент произошел "из-за газа", однако следствию еще предстоит подтвердить эту версию, указывают местные власти. Около 150 человек были эвакуированы из здания, сказано в коммюнике.
