В Италии оценили перспективы встречи Трампа и Зеленского
Грациани: Трамп не позволит Зеленскому использовать встречу в США в своих целях
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
РИМ, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече в Белом доме вряд ли позволит Владимиру Зеленскому использовать эту встречу в целях, не соответствующих американским, и покажет, что его лидерство не может оспариваться каким-либо союзником, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
По его словам, западная пресса, критикующая Трампа, дала отрицательную оценку встрече президентов США и России на Аляске и по мере приближения саммита в Белом доме западная пресса и аналитики готовятся представить его как "событие, на котором Трамп будет вынужден согласиться с требованиями Зеленского".
"Однако более прагматичный анализ предполагает, что для Трампа эта встреча может стать способом подтвердить свой авторитет. Вполне вероятно, что президент США хочет дать понять, что решения в рамках западного альянса принимаются Белым домом без внешнего вмешательства", - сказал политолог. С этой точки зрения, отметил он, интересы в рамках политики Трампа Make America Great Again окажутся приоритетнее конкретных вопросов, таких как Украина.
"Трамп, по всей видимости, не желает мириться с тем, что его лидерство оспаривается каким-либо союзником. Более того, президент вряд ли позволит Зеленскому использовать сцену Белого дома в целях, не соответствующих целям Америки", - добавил эксперт.
Подобное отношение, по мнению собеседника агентства, уже отчётливо проявилось в отношениях Трампа с европейскими странами, НАТО и Евросоюзом в первые месяцы его президентства.
"Таким образом, встреча в понедельник может быть расценена как предупреждение союзникам США, в частности ЕС и НАТО. Целью встречи будет укрепление позиции о том, что лидерство Запада сосредоточено в США, что позволит представить саммит скорее как диалог лидера с его подчинённым союзником, чем как диалог двух глав государств с равным суверенитетом", - заключил Грациани.