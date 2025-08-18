Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько денег предложили за его убийство - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/eks-podpolkovnik-2035978242.html
Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько денег предложили за его убийство
Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько денег предложили за его убийство - РИА Новости, 18.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько денег предложили за его убийство
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что заказчики покушения на него, которое произошло в апреле 2024 года, оценили его жизнь в 50 тысяч... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:37:00+03:00
2025-08-18T07:37:00+03:00
в мире
москва
россия
варшава
василий прозоров
ростислав журавлев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/19/1552081966_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_1bec939c0ad926557be9de68362fac67.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что заказчики покушения на него, которое произошло в апреле 2024 года, оценили его жизнь в 50 тысяч долларов. "Честно говоря, я был расстроен, как дешево оценили. Там сумма идет – около 50 тысяч долларов", - сказал Прозоров. По его данным, обвиняемыми двигал исключительно материальный мотив. "Насколько я знаю, по практике других покушений и по информации, которая мне приходит с той стороны, выделяется на операцию очень большая сумма. Но до исполнителя доходит в лучшем случае 10%, а то и меньше. Все остальное по пути разными сотрудниками СБУ или ГУРа (Главное управление разведки ВСУ - ред.), грубо говоря, деребанится", - рассказал Прозоров. Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
https://ria.ru/20250818/obvinjaemyj-2035974113.html
https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html
https://ria.ru/20250718/rassledovanie-2029877779.html
москва
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/19/1552081966_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_db584720eefa1316418160da75253d7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, варшава, василий прозоров, ростислав журавлев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, toyota corolla
В мире, Москва, Россия, Варшава, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Toyota Corolla
Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько денег предложили за его убийство

Прозоров: заказчики покушения предлагали около 50 тыс. долларов за мое убийство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что заказчики покушения на него, которое произошло в апреле 2024 года, оценили его жизнь в 50 тысяч долларов.
"Честно говоря, я был расстроен, как дешево оценили. Там сумма идет – около 50 тысяч долларов", - сказал Прозоров.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него
06:18
По его данным, обвиняемыми двигал исключительно материальный мотив.
"Насколько я знаю, по практике других покушений и по информации, которая мне приходит с той стороны, выделяется на операцию очень большая сумма. Но до исполнителя доходит в лучшем случае 10%, а то и меньше. Все остальное по пути разными сотрудниками СБУ или ГУРа (Главное управление разведки ВСУ - ред.), грубо говоря, деребанится", - рассказал Прозоров.
Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля.
Головченко о том, как собрал взрывчатку и заложил ее под машину - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт
18 июля, 11:06
Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Завершено расследование покушения на Прозорова
18 июля, 11:06
 
В миреМоскваРоссияВаршаваВасилий ПрозоровРостислав ЖуравлевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала