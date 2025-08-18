Экс-подполковник СБУ рассказал, сколько денег предложили за его убийство
Прозоров: заказчики покушения предлагали около 50 тыс. долларов за мое убийство
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что заказчики покушения на него, которое произошло в апреле 2024 года, оценили его жизнь в 50 тысяч долларов.
"Честно говоря, я был расстроен, как дешево оценили. Там сумма идет – около 50 тысяч долларов", - сказал Прозоров.
По его данным, обвиняемыми двигал исключительно материальный мотив.
"Насколько я знаю, по практике других покушений и по информации, которая мне приходит с той стороны, выделяется на операцию очень большая сумма. Но до исполнителя доходит в лучшем случае 10%, а то и меньше. Все остальное по пути разными сотрудниками СБУ или ГУРа (Главное управление разведки ВСУ - ред.), грубо говоря, деребанится", - рассказал Прозоров.
Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля.
Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
