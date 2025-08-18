Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/dtp-2035982245.html
В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека
В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2025
В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека
Три человека погибли, не менее 20 пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Стамбуле, сообщили в понедельник власти провинции. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:22:00+03:00
2025-08-18T08:22:00+03:00
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Три человека погибли, не менее 20 пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Стамбуле, сообщили в понедельник власти провинции. "Следовавший из Токата в Текирдаг автобус с 35 пассажирами на борту в 06.15 (время совпадает с мск - ред.) врезался в ограждение на трассе TEM в стамбульском районе Санджактепе после того, как водитель не справился с управлением. По предварительным оценкам погибли три человека, не менее 20 получили ранения", - говорится в пресс-релизе властей. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента.
https://ria.ru/20250815/egipet-2035560155.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека

В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека, не менее 20 пострадали

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Три человека погибли, не менее 20 пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Стамбуле, сообщили в понедельник власти провинции.
"Следовавший из Токата в Текирдаг автобус с 35 пассажирами на борту в 06.15 (время совпадает с мск - ред.) врезался в ограждение на трассе TEM в стамбульском районе Санджактепе после того, как водитель не справился с управлением. По предварительным оценкам погибли три человека, не менее 20 получили ранения", - говорится в пресс-релизе властей.
Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента.
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц
15 августа, 16:10
 
В миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала