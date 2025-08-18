https://ria.ru/20250818/dtp-2035982245.html

В ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека

Три человека погибли, не менее 20 пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Стамбуле, сообщили в понедельник власти провинции. РИА Новости, 18.08.2025

СТАМБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Три человека погибли, не менее 20 пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Стамбуле, сообщили в понедельник власти провинции. "Следовавший из Токата в Текирдаг автобус с 35 пассажирами на борту в 06.15 (время совпадает с мск - ред.) врезался в ограждение на трассе TEM в стамбульском районе Санджактепе после того, как водитель не справился с управлением. По предварительным оценкам погибли три человека, не менее 20 получили ранения", - говорится в пресс-релизе властей. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента.

