ВС России уничтожили до ста украинских дронов в месте подготовки к запуску

ВС России уничтожили до ста украинских дронов в месте подготовки к запуску - РИА Новости, 18.08.2025

ВС России уничтожили до ста украинских дронов в месте подготовки к запуску

Вооруженные силы России уничтожили до ста дроновв самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили до ста дроновв самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", — говорится в брифинге ведомства.По данным Минобороны, украинские боевики потеряли до 40 человек личного состава. Российские военные использовали ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.Также сообщается, что площадка располагалась в районе населенного пункта Иверское.Кроме того, российские войска уничтожили "Искандером" пункт разгрузки и передачи БПЛА ВСУ около Новодонецкого в ДНР. Разведку обеспечили дроны Zala Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон". Как отметили в ведомстве, применили тактику двух ударов: первый пришелся на район разгрузки транспорта, а второй — непосредственно по месту скопления автомобилей украинских боевиков.

