Силы ПВО сбили украинский дрон над Курской областью
Силы ПВО сбили украинский дрон над Курской областью - РИА Новости, 18.08.2025
Силы ПВО сбили украинский дрон над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:03:00+03:00
2025-08-18T15:03:00+03:00
2025-08-18T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого августа 2025 года в 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
курская область
2025
