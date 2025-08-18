Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 18.08.2025
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы поразили до ста дронов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску, сообщило Министерство обороны."С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску. Также были нанесены удары по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, которые снабжают ВСУ топливом, и пунктам временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах", — говорится в брифинге министерства.По сведениям Минобороны, украинские боевики потеряли до 40 человек личного состава. Российские военные применили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.Также сообщается, что площадка находилась в районе населенного пункта Иверское.Помимо этого, российские войска уничтожили с помощью "Искандера" пункт разгрузки и передачи БПЛА ВСУ около Новодонецкого в ДНР. Разведку обеспечили дроны Zala из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон". Как отметили в ведомстве, использовали тактику двух ударов: первый был нанесён по району разгрузки транспорта, а второй — прямо по месту скопления автомобилей украинских боевиков.
2025
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску

ВС России уничтожили до ста БПЛА UJ-22 и Паляница в месте подготовки к запуску

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы поразили до ста дронов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску, сообщило Министерство обороны.
"С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску. Также были нанесены удары по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, которые снабжают ВСУ топливом, и пунктам временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах", — говорится в брифинге министерства.
По сведениям Минобороны, украинские боевики потеряли до 40 человек личного состава. Российские военные применили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
Также сообщается, что площадка находилась в районе населенного пункта Иверское.
Помимо этого, российские войска уничтожили с помощью "Искандера" пункт разгрузки и передачи БПЛА ВСУ около Новодонецкого в ДНР. Разведку обеспечили дроны Zala из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон". Как отметили в ведомстве, использовали тактику двух ударов: первый был нанесён по району разгрузки транспорта, а второй — прямо по месту скопления автомобилей украинских боевиков.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
