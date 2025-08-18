https://ria.ru/20250818/dron-2036063492.html
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску - РИА Новости, 18.08.2025
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
Российские вооруженные силы поразили до ста дронов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску, сообщило Министерство... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:45:00+03:00
2025-08-18T14:45:00+03:00
2025-08-18T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036028696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02e10821a0536bb6f9e918f3aa58ef15.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы поразили до ста дронов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску, сообщило Министерство обороны."С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску. Также были нанесены удары по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, которые снабжают ВСУ топливом, и пунктам временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах", — говорится в брифинге министерства.По сведениям Минобороны, украинские боевики потеряли до 40 человек личного состава. Российские военные применили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.Также сообщается, что площадка находилась в районе населенного пункта Иверское.Помимо этого, российские войска уничтожили с помощью "Искандера" пункт разгрузки и передачи БПЛА ВСУ около Новодонецкого в ДНР. Разведку обеспечили дроны Zala из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон". Как отметили в ведомстве, использовали тактику двух ударов: первый был нанесён по району разгрузки транспорта, а второй — прямо по месту скопления автомобилей украинских боевиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036028696_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8fa14e01ba05e40614be104156c01f00.jpg
Уничтожение украинских боевиков ударом "Искандера" в ДНР
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили в ДНР до 40 украинских боевиков, готовивших к запуску беспилотники большой дальности, сообщили в Минобороны и показали видео
2025-08-18T14:45
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску
ВС России уничтожили до ста БПЛА UJ-22 и Паляница в месте подготовки к запуску