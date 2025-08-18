https://ria.ru/20250818/dron-2036063492.html

ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску

ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску

ВС России уничтожили до ста украинских БПЛА в месте подготовки к запуску

18.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы поразили до ста дронов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску, сообщило Министерство обороны."С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте их подготовки к запуску. Также были нанесены удары по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, которые снабжают ВСУ топливом, и пунктам временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах", — говорится в брифинге министерства.По сведениям Минобороны, украинские боевики потеряли до 40 человек личного состава. Российские военные применили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью.Также сообщается, что площадка находилась в районе населенного пункта Иверское.Помимо этого, российские войска уничтожили с помощью "Искандера" пункт разгрузки и передачи БПЛА ВСУ около Новодонецкого в ДНР. Разведку обеспечили дроны Zala из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон". Как отметили в ведомстве, использовали тактику двух ударов: первый был нанесён по району разгрузки транспорта, а второй — прямо по месту скопления автомобилей украинских боевиков.

донецкая народная республика

Уничтожение украинских боевиков ударом "Искандера" в ДНР Российские военные ударом "Искандера" уничтожили в ДНР до 40 украинских боевиков, готовивших к запуску беспилотники большой дальности, сообщили в Минобороны и показали видео 2025-08-18T14:45 true PT0M58S

