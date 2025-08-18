https://ria.ru/20250818/dron-2036034258.html

Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки

Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки - РИА Новости, 18.08.2025

Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО четыре авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 141 украинский... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T12:34:00+03:00

2025-08-18T12:34:00+03:00

2025-08-18T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО четыре авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 141 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78 100 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 643 танка и других боевых бронированных машин, 1587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша