Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 18.08.2025
Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки
Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО четыре авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 141 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78 100 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 643 танка и других боевых бронированных машин, 1587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО четыре авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 141 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78 100 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 643 танка и других боевых бронированных машин, 1587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
