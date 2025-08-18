https://ria.ru/20250818/dron-2036034258.html
Силы ПВО сбили 141 украинский дрон за сутки
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО четыре авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 141 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78 100 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 643 танка и других боевых бронированных машин, 1587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
