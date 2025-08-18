Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
06:22 18.08.2025
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 18 августа – РИА Новости. Для официального вызова на допрос правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку, в противном случае это могут быть мошенники, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, телефонные мошенники могут представиться сотрудниками полиции и по смс вызвать гражданина якобы на допрос, указав даже адрес отдела полиции. "Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор", - говорится в материалах. Также отмечается, что узнать, реальный ли полицейский позвонил или написал, можно, обратившись в дежурную часть.
россия
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка

МОСКВА, 18 августа – РИА Новости. Для официального вызова на допрос правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку, в противном случае это могут быть мошенники, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, телефонные мошенники могут представиться сотрудниками полиции и по смс вызвать гражданина якобы на допрос, указав даже адрес отдела полиции.
"Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор", - говорится в материалах.
Также отмечается, что узнать, реальный ли полицейский позвонил или написал, можно, обратившись в дежурную часть.
Общество Россия Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
