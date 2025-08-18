https://ria.ru/20250818/dopros-2035974345.html
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
МОСКВА, 18 августа – РИА Новости. Для официального вызова на допрос правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку, в противном случае это могут быть мошенники, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, телефонные мошенники могут представиться сотрудниками полиции и по смс вызвать гражданина якобы на допрос, указав даже адрес отдела полиции. "Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор", - говорится в материалах. Также отмечается, что узнать, реальный ли полицейский позвонил или написал, можно, обратившись в дежурную часть.
