В небе над Донецком прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 18.08.2025
В небе над Донецком прогремели несколько взрывов
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи взрывов прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В период с 22.13 до 22.27 в небе над Донецком прозвучали не менее семи взрывов, звук которых был слышен в разных районах города, в результате чего начали работать сигнализации машин и вибрировать окна жилых домов жителей города.
донецк, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО)
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО)
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи взрывов прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В период с 22.13 до 22.27 в небе над Донецком прозвучали не менее семи взрывов, звук которых был слышен в разных районах города, в результате чего начали работать сигнализации машин и вибрировать окна жилых домов жителей города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
