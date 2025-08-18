https://ria.ru/20250818/donetsk-2036175291.html

В небе над Донецком прогремели несколько взрывов

Не менее семи взрывов прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2025

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи взрывов прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В период с 22.13 до 22.27 в небе над Донецком прозвучали не менее семи взрывов, звук которых был слышен в разных районах города, в результате чего начали работать сигнализации машин и вибрировать окна жилых домов жителей города.

