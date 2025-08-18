https://ria.ru/20250818/donetsk-2036175291.html
В небе над Донецком прогремели несколько взрывов
В небе над Донецком прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 18.08.2025
В небе над Донецком прогремели несколько взрывов
Не менее семи взрывов прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T22:40:00+03:00
2025-08-18T22:40:00+03:00
2025-08-18T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи взрывов прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В период с 22.13 до 22.27 в небе над Донецком прозвучали не менее семи взрывов, звук которых был слышен в разных районах города, в результате чего начали работать сигнализации машин и вибрировать окна жилых домов жителей города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В небе над Донецком прогремели несколько взрывов
В небе над Донецком прогремело по меньшей мере семь взрывов