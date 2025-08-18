https://ria.ru/20250818/donetsk-2036120529.html
Житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете
Житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 18.08.2025
Житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете
Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2025
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранения мужчина 1987 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете
При подрыве в Куйбышевском районе Донецка пострадал мужчина