В Донецке при атаке ВСУ погибла женщина

ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Женщина погибла из-за атаки ВСУ ночью в Донецке, спасатели извлекли тело из-под завалов разрушенного ударом частного дома, сообщил региональный главк МЧС России."Поздно ночью в Ленинском районе в результате попадания ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) обрушился частный жилой дом. При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину", - говорится в Telegram-канале главка.Отмечается, что на месте работали 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.
