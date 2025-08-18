https://ria.ru/20250818/donetsk-2035991902.html

В Донецке при атаке ВСУ погибла женщина

ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Женщина погибла из-за атаки ВСУ ночью в Донецке, спасатели извлекли тело из-под завалов разрушенного ударом частного дома, сообщил региональный главк МЧС России."Поздно ночью в Ленинском районе в результате попадания ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) обрушился частный жилой дом. При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину", - говорится в Telegram-канале главка.Отмечается, что на месте работали 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.

Варвара Скокшина

