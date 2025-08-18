Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при атаке ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 18.08.2025
09:41 18.08.2025 (обновлено: 15:38 18.08.2025)
В Донецке при атаке ВСУ погибла женщина
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Женщина погибла из-за атаки ВСУ ночью в Донецке, спасатели извлекли тело из-под завалов разрушенного ударом частного дома, сообщил региональный главк МЧС России."Поздно ночью в Ленинском районе в результате попадания ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) обрушился частный жилой дом. При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину", - говорится в Telegram-канале главка.Отмечается, что на месте работали 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка. 18 августа 2025
Последствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка. 18 августа 2025
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Женщина погибла из-за атаки ВСУ ночью в Донецке, спасатели извлекли тело из-под завалов разрушенного ударом частного дома, сообщил региональный главк МЧС России.
"Поздно ночью в Ленинском районе в результате попадания ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) обрушился частный жилой дом. При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину", - говорится в Telegram-канале главка.
Отмечается, что на месте работали 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
