При ночном обстреле Донецка пострадали два человека
2025-08-18T09:03:00+03:00
2025-08-18T09:03:00+03:00
2025-08-18T15:21:00+03:00
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Два человека пострадали, повреждены дома на нескольких улицах в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате ночного обстрела украинскими националистами Ленинского района повреждения получили частные дома, повреждено остекление многоквартирных домов, а также разрушена хозяйственная постройка. Пострадала женщина 1961 года рождения и парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк
