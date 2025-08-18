Рейтинг@Mail.ru
При ночном обстреле Донецка пострадали два человека
09:03 18.08.2025 (обновлено: 15:21 18.08.2025)
При ночном обстреле Донецка пострадали два человека
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Два человека пострадали, повреждены дома на нескольких улицах в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате ночного обстрела украинскими националистами Ленинского района повреждения получили частные дома, повреждено остекление многоквартирных домов, а также разрушена хозяйственная постройка. Пострадала женщина 1961 года рождения и парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк
донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Последствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка. 18 августа 2025
Последствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка. 18 августа 2025
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Два человека пострадали, повреждены дома на нескольких улицах в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате ночного обстрела украинскими националистами Ленинского района повреждения получили частные дома, повреждено остекление многоквартирных домов, а также разрушена хозяйственная постройка. Пострадала женщина 1961 года рождения и парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
