При ночном обстреле Донецка пострадали два человека

При ночном обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 18.08.2025

При ночном обстреле Донецка пострадали два человека

Два человека пострадали, повреждены дома на нескольких улицах в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками

2025-08-18T09:03:00+03:00

2025-08-18T09:03:00+03:00

2025-08-18T15:21:00+03:00

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Два человека пострадали, повреждены дома на нескольких улицах в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате ночного обстрела украинскими националистами Ленинского района повреждения получили частные дома, повреждено остекление многоквартирных домов, а также разрушена хозяйственная постройка. Пострадала женщина 1961 года рождения и парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

донецк

донецк, вооруженные силы украины, происшествия