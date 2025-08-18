https://ria.ru/20250818/dnr-2036063925.html
В ДНР за неделю пострадало 22 человека
В ДНР за неделю пострадало 22 человека - РИА Новости, 18.08.2025
В ДНР за неделю пострадало 22 человека
За прошедшую неделю в ДНР с 11 августа по 18 августа были ранены 22 человека, четверо из них дети, погибло пять жителей республики, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:47:00+03:00
2025-08-18T14:47:00+03:00
2025-08-18T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР с 11 августа по 18 августа были ранены 22 человека, четверо из них дети, погибло пять жителей республики, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова. "За прошедшую неделю с 11 августа по 18 августа на территории республики были ранены 22 человека, в том числе четверо детей. Погибло 5 человек", - рассказала Морозова. Она добавила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9763 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 899 гражданских лиц, включая 1026 детей.
https://ria.ru/20250818/avto-2036036601.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю пострадало 22 человека
Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР пострадало 22 человека, четверо из них дети