В ДНР за неделю пострадало 22 человека

За прошедшую неделю в ДНР с 11 августа по 18 августа были ранены 22 человека, четверо из них дети, погибло пять жителей республики, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2025

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР с 11 августа по 18 августа были ранены 22 человека, четверо из них дети, погибло пять жителей республики, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова. "За прошедшую неделю с 11 августа по 18 августа на территории республики были ранены 22 человека, в том числе четверо детей. Погибло 5 человек", - рассказала Морозова. Она добавила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9763 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 899 гражданских лиц, включая 1026 детей.

