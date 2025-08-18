Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка
17:38 18.08.2025
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота около школы в селе Старый Аманак в Самарской области, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. "Следователем следственного отдела по городу Отрадному следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По данным следователей, 14 августа вечером подростки пришли на спортивную площадку около школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Ребята играли в футбол, когда на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, виновных в произошедшем. Похвистневская межрайонная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации спортивных объектов, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. По итогам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота около школы в селе Старый Аманак в Самарской области, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
"Следователем следственного отдела по городу Отрадному следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
По данным следователей, 14 августа вечером подростки пришли на спортивную площадку около школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Ребята играли в футбол, когда на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, виновных в произошедшем.
Похвистневская межрайонная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации спортивных объектов, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. По итогам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
