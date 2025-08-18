https://ria.ru/20250818/delo-2036111014.html

В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка

В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка - РИА Новости, 18.08.2025

В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота около школы в селе Старый Аманак в Самарской... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:38:00+03:00

2025-08-18T17:38:00+03:00

2025-08-18T17:38:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

отрадное

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота около школы в селе Старый Аманак в Самарской области, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону. "Следователем следственного отдела по городу Отрадному следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По данным следователей, 14 августа вечером подростки пришли на спортивную площадку около школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Ребята играли в футбол, когда на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, виновных в произошедшем. Похвистневская межрайонная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации спортивных объектов, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. По итогам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html

россия

самарская область

отрадное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самарская область, отрадное, следственный комитет россии (ск рф)