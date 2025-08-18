https://ria.ru/20250818/delo-2036062295.html

СК возбудил дело после ДТП в Сочи, где погибли два человека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036064719_2:43:1123:673_1920x0_80_0_0_49f6c85d214c6b3e4102993ef0a4f01e.jpg

СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах на водителя автомобиля "УАЗ" после ДТП в Лазаревском районе Сочи, где погибли два человека, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщали, что 17 августа два человека погибли и несколько человек пострадали в результате опрокидывания "УАЗ" на автодороге в Лазаревском районе Сочи. "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (часть 3 статья 238 УК РФ). По версии следствия, 17 августа 2025 года в районе села Солохаул Лазаревского района города Сочи водитель автомобиля, оказывавший услуги джиппинга, во время перевозки группы туристов превысил скоростной режим и допустил наезд на конструкцию дорожного ограничения", - говорится в сообщении. Следователи считают, что водитель оказывал платные услуги по экстремальному туризму вместе со знакомыми, правоохранители в настоящее время проводят работу по установлению личностей других организаторов незаконного джиппинга. По последним данным регионального СУСК, в ДТП пострадали шесть пассажиров и сам водитель автомобиля, они находятся под присмотром медперсонала, их жизни ничего не угрожает. Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по этому уголовному делу, сообщается в Telegram-канале СК России.

