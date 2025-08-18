СК возбудил дело после ДТП в Сочи, где погибли два человека
© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramРабота СК РФ по делу об оказании небезопасных услуг после ДТП с участием автомобиля "УАЗ" в Лазаревском районе Сочи
СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах на водителя автомобиля "УАЗ" после ДТП в Лазаревском районе Сочи, где погибли два человека, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
Ранее в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщали, что 17 августа два человека погибли и несколько человек пострадали в результате опрокидывания "УАЗ" на автодороге в Лазаревском районе Сочи.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (часть 3 статья 238 УК РФ). По версии следствия, 17 августа 2025 года в районе села Солохаул Лазаревского района города Сочи водитель автомобиля, оказывавший услуги джиппинга, во время перевозки группы туристов превысил скоростной режим и допустил наезд на конструкцию дорожного ограничения", - говорится в сообщении.
Следователи считают, что водитель оказывал платные услуги по экстремальному туризму вместе со знакомыми, правоохранители в настоящее время проводят работу по установлению личностей других организаторов незаконного джиппинга.
По последним данным регионального СУСК, в ДТП пострадали шесть пассажиров и сам водитель автомобиля, они находятся под присмотром медперсонала, их жизни ничего не угрожает.
Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по этому уголовному делу, сообщается в Telegram-канале СК России.
