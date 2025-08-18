https://ria.ru/20250818/delo-2035992238.html

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и Нижегородскую области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ), в связи с атаками вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей", - сказала она. Петренко добавила, что с 16 по 17 августа в Воронеже при падении беспилотника повреждён многоквартирный дом. В Лисках ранен мужчина, также повреждены магазин, строения на вещевом рынке и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции. В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден участок линии электропередачи. А в Астраханской области при атаке БПЛА поврежден трюм гражданского судна, находившегося на якорной стоянке. "В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", - заключила Петренко.

