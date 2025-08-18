Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы
09:44 18.08.2025 (обновлено: 09:55 18.08.2025)
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 18.08.2025
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы
Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и Нижегородскую области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ), в связи с атаками вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей", - сказала она. Петренко добавила, что с 16 по 17 августа в Воронеже при падении беспилотника повреждён многоквартирный дом. В Лисках ранен мужчина, также повреждены магазин, строения на вещевом рынке и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции. В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден участок линии электропередачи. А в Астраханской области при атаке БПЛА поврежден трюм гражданского судна, находившегося на якорной стоянке. "В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", - заключила Петренко.
россия
украина
нижегородская область
происшествия, россия, украина, светлана петренко, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Светлана Петренко, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы

СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на российские регионы

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и Нижегородскую области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ), в связи с атаками вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей", - сказала она.
Петренко добавила, что с 16 по 17 августа в Воронеже при падении беспилотника повреждён многоквартирный дом. В Лисках ранен мужчина, также повреждены магазин, строения на вещевом рынке и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции.
В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден участок линии электропередачи.
А в Астраханской области при атаке БПЛА поврежден трюм гражданского судна, находившегося на якорной стоянке.
"В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", - заключила Петренко.
