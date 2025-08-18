Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара
19:30 18.08.2025 (обновлено: 19:54 18.08.2025)
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара
луганская народная республика
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Станично-Луганского округа в ЛНР, где крупный лесной пожар перекинулся на дачный массив, сообщил РИА Новости на месте событий глава округа Альберт Зинченко.Ранее в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории."Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена", - пояснил Зинченко.Он уточнил, что в тушении пожара задействован ряд оперативных служб, в том числе МЧС, МВД, Военная комендатура и лесное хозяйство. Идет эвакуация людей.
луганская народная республика
луганская народная республика, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчина тушит пожар в поселке Ольховские дачи Станично-Луганского округа Луганской народной республики. 18 августа 2025
Мужчина тушит пожар в поселке Ольховские дачи Станично-Луганского округа Луганской народной республики. 18 августа 2025
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Станично-Луганского округа в ЛНР, где крупный лесной пожар перекинулся на дачный массив, сообщил РИА Новости на месте событий глава округа Альберт Зинченко.
Ранее в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории.
"Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена", - пояснил Зинченко.
Он уточнил, что в тушении пожара задействован ряд оперативных служб, в том числе МЧС, МВД, Военная комендатура и лесное хозяйство. Идет эвакуация людей.
Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 24
Луганская Народная РеспубликаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
