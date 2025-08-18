https://ria.ru/20250818/chp-2036134842.html
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара - РИА Новости, 18.08.2025
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара
Режим ЧС введен на территории Станично-Луганского округа в ЛНР, где крупный лесной пожар перекинулся на дачный массив, сообщил РИА Новости на месте событий... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T19:30:00+03:00
2025-08-18T19:30:00+03:00
2025-08-18T19:54:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036137231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3178bfac80b9902e39b67b4a4dbf07a1.jpg
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Станично-Луганского округа в ЛНР, где крупный лесной пожар перекинулся на дачный массив, сообщил РИА Новости на месте событий глава округа Альберт Зинченко.Ранее в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории."Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена", - пояснил Зинченко.Он уточнил, что в тушении пожара задействован ряд оперативных служб, в том числе МЧС, МВД, Военная комендатура и лесное хозяйство. Идет эвакуация людей.
https://ria.ru/20250818/pozhar-2036095190.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036137231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9d92be41ebbe9f56c5f9dc072a2e2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара
Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара, людей эвакуируют