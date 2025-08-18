https://ria.ru/20250818/chp-2036134842.html

Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара

Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара - РИА Новости, 18.08.2025

Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара

Режим ЧС введен на территории Станично-Луганского округа в ЛНР, где крупный лесной пожар перекинулся на дачный массив, сообщил РИА Новости на месте событий... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:30:00+03:00

2025-08-18T19:30:00+03:00

2025-08-18T19:54:00+03:00

луганская народная республика

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036137231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3178bfac80b9902e39b67b4a4dbf07a1.jpg

ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Станично-Луганского округа в ЛНР, где крупный лесной пожар перекинулся на дачный массив, сообщил РИА Новости на месте событий глава округа Альберт Зинченко.Ранее в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории."Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена", - пояснил Зинченко.Он уточнил, что в тушении пожара задействован ряд оперативных служб, в том числе МЧС, МВД, Военная комендатура и лесное хозяйство. Идет эвакуация людей.

https://ria.ru/20250818/pozhar-2036095190.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)