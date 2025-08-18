https://ria.ru/20250818/chp-2036093853.html

Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в изнасилованиях

Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в изнасилованиях - РИА Новости, 18.08.2025

Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в изнасилованиях

Прокуратура Осло предъявила старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусу Боргу Хёйби обвинения по 32 пунктам, в которые входят четыре изнасилования, РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:39:00+03:00

2025-08-18T16:39:00+03:00

2025-08-18T16:39:00+03:00

происшествия

осло

норвегия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025875622_0:705:1744:1686_1920x0_80_0_0_3e8db33b65b78340a140991325302291.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокуратура Осло предъявила старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусу Боргу Хёйби обвинения по 32 пунктам, в которые входят четыре изнасилования, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на прокурора Стурлу Хенриксбё. В августе 2024 года NRK сообщала, что Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре телеканал TV2 сообщал, что Хёйби предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре NRK сообщила, что Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании. "Прокуратура Осло... предъявила Хёйби обвинения по 32 пунктам. Они включают в себя четыре изнасилования, жестокое обращение в близких отношениях в адрес бывшего партнёра и несколько актов насилия по отношению к другому бывшему партнёру", - говорится в сообщении. По словам Хенриксбё, вхождение сына кронпринцессы в королевскую семью не должно приводить к более снисходительному отношению к нему. Как пишет NRK со ссылкой на прокурора, максимальным наказанием по предъявленным ему обвинениям является лишение свободы на десять лет.

https://ria.ru/20250426/nbc-2013545381.html

осло

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, осло, норвегия, в мире