Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в изнасилованиях
Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокуратура Осло предъявила старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусу Боргу Хёйби обвинения по 32 пунктам, в которые входят четыре изнасилования, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на прокурора Стурлу Хенриксбё.
В августе 2024 года NRK сообщала, что Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре телеканал TV2 сообщал, что Хёйби предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре NRK сообщила, что Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании.
"Прокуратура Осло... предъявила Хёйби обвинения по 32 пунктам. Они включают в себя четыре изнасилования, жестокое обращение в близких отношениях в адрес бывшего партнёра и несколько актов насилия по отношению к другому бывшему партнёру", - говорится в сообщении.
По словам Хенриксбё, вхождение сына кронпринцессы в королевскую семью не должно приводить к более снисходительному отношению к нему. Как пишет NRK со ссылкой на прокурора, максимальным наказанием по предъявленным ему обвинениям является лишение свободы на десять лет.