В Тюмени задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров

Восемнадцатилетнего жителя Челябинской области, работавшего курьером у аферистов и получившего более двух миллионов рублей от обманутых пенсионеров, задержали

ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Челябинской области, работавшего курьером у аферистов и получившего более двух миллионов рублей от обманутых пенсионеров, задержали и арестовали в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД России. "Восемнадцатилетний житель Челябинской области забирал деньги у пожилых людей, которым аферисты по телефону сообщали о необходимости "задекларировать" сбережения для их защиты... Общий ущерб составил более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что задержанный в гостинице Тюмени курьер признался, что нашёл подработку в интернете и переводил деньги на счета, оставляя себе процент за услугу. Установлено, что он участвовал в 14 эпизодах противоправной деятельности. Как сообщает ведомство, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключён под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.

