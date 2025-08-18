https://ria.ru/20250818/chp-2036090825.html
В Тюмени задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров
2025-08-18T16:21:00+03:00
происшествия
челябинская область
тюмень
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Челябинской области, работавшего курьером у аферистов и получившего более двух миллионов рублей от обманутых пенсионеров, задержали и арестовали в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД России. "Восемнадцатилетний житель Челябинской области забирал деньги у пожилых людей, которым аферисты по телефону сообщали о необходимости "задекларировать" сбережения для их защиты... Общий ущерб составил более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что задержанный в гостинице Тюмени курьер признался, что нашёл подработку в интернете и переводил деньги на счета, оставляя себе процент за услугу. Установлено, что он участвовал в 14 эпизодах противоправной деятельности. Как сообщает ведомство, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключён под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.
челябинская область
тюмень
россия
