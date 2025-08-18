Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров
16:21 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/chp-2036090825.html
В Тюмени задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров
происшествия
челябинская область
тюмень
россия
ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Челябинской области, работавшего курьером у аферистов и получившего более двух миллионов рублей от обманутых пенсионеров, задержали и арестовали в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД России. "Восемнадцатилетний житель Челябинской области забирал деньги у пожилых людей, которым аферисты по телефону сообщали о необходимости "задекларировать" сбережения для их защиты... Общий ущерб составил более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что задержанный в гостинице Тюмени курьер признался, что нашёл подработку в интернете и переводил деньги на счета, оставляя себе процент за услугу. Установлено, что он участвовал в 14 эпизодах противоправной деятельности. Как сообщает ведомство, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключён под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.
челябинская область
тюмень
россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Челябинской области, работавшего курьером у аферистов и получившего более двух миллионов рублей от обманутых пенсионеров, задержали и арестовали в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД России.
"Восемнадцатилетний житель Челябинской области забирал деньги у пожилых людей, которым аферисты по телефону сообщали о необходимости "задекларировать" сбережения для их защиты... Общий ущерб составил более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что задержанный в гостинице Тюмени курьер признался, что нашёл подработку в интернете и переводил деньги на счета, оставляя себе процент за услугу. Установлено, что он участвовал в 14 эпизодах противоправной деятельности.
Как сообщает ведомство, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключён под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 12 миллионов рублей
16 февраля, 14:36
 
