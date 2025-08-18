https://ria.ru/20250818/chp-2035979947.html

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 20

Число погибших при возгорании на предприятии в Рязанской области достигло 20, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2025

рязанская область

шиловский район

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Число погибших при возгорании на предприятии в Рязанской области достигло 20, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."По состоянию на 7:00 мск в результате ЧП погибли 20 человек", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадали 134 человека, из которых 31 находится в стационарах в Рязани и Москве. Еще 103 пациента лечатся амбулаторно. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.В пятницу, 15 августа, в производственном цехе предприятия в поселке Лесной в Рязанской области произошло возгорание. На территории Шиловского района ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Губернатор Павел Малков заявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты.

