Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 20
07:57 18.08.2025 (обновлено: 14:25 18.08.2025)
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 20
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Число погибших при возгорании на предприятии в Рязанской области достигло 20, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."По состоянию на 7:00 мск в результате ЧП погибли 20 человек", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадали 134 человека, из которых 31 находится в стационарах в Рязани и Москве. Еще 103 пациента лечатся амбулаторно. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.В пятницу, 15 августа, в производственном цехе предприятия в поселке Лесной в Рязанской области произошло возгорание. На территории Шиловского района ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Губернатор Павел Малков заявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты.
рязанская область, шиловский район, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Рязанская область, Шиловский район, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Число погибших при возгорании на предприятии в Рязанской области достигло 20, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
"По состоянию на 7:00 мск в результате ЧП погибли 20 человек", — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадали 134 человека, из которых 31 находится в стационарах в Рязани и Москве. Еще 103 пациента лечатся амбулаторно.
На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.
В пятницу, 15 августа, в производственном цехе предприятия в поселке Лесной в Рязанской области произошло возгорание. На территории Шиловского района ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Губернатор Павел Малков заявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты.
Последствия ЧП в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области
16 августа, 08:47
 
Рязанская областьШиловский районПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
