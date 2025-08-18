Рейтинг@Mail.ru
Власти объяснили происхождение розового дыма в Челябинской области - РИА Новости, 18.08.2025
12:32 18.08.2025
Власти объяснили происхождение розового дыма в Челябинской области
Розовый дым над Челябинским металлургическим комбинатом – результат технологических процессов, аварийных выбросов и ситуаций нет, сообщили РИА Новости в...
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Розовый дым над Челябинским металлургическим комбинатом – результат технологических процессов, аварийных выбросов и ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии региона. В понедельник местные СМИ со ссылкой на читателей написали, что в районе металлургического комбината замечен "странный розово-оранжевый дым". "Это результат технологических процессов на Челябинском металлургическом комбинате. По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. По данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах вблизи Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", – сказала собеседница агентства. В ведомстве отметили, что метеорологическая обстановка в городе способствует максимально быстрому рассеиванию выбросов, однако в связи с возникшей ситуацией специалисты проводят дополнительные замеры, усилен контроль на стационарных постах в зоне влияния предприятия. "В данный момент залповый выброс прекращен. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня", – добавили в пресс-службе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Розовый дым над Челябинским металлургическим комбинатом – результат технологических процессов, аварийных выбросов и ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии региона.
В понедельник местные СМИ со ссылкой на читателей написали, что в районе металлургического комбината замечен "странный розово-оранжевый дым".
"Это результат технологических процессов на Челябинском металлургическом комбинате. По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. По данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах вблизи Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве отметили, что метеорологическая обстановка в городе способствует максимально быстрому рассеиванию выбросов, однако в связи с возникшей ситуацией специалисты проводят дополнительные замеры, усилен контроль на стационарных постах в зоне влияния предприятия.
"В данный момент залповый выброс прекращен. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня", – добавили в пресс-службе.
