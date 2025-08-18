https://ria.ru/20250818/cheljabinsk-2036033246.html
Власти объяснили происхождение розового дыма в Челябинской области
Розовый дым над Челябинским металлургическим комбинатом – результат технологических процессов, аварийных выбросов и ситуаций нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:32:00+03:00
происшествия
челябинский металлургический комбинат
челябинская область
челябинская область
происшествия, челябинский металлургический комбинат, челябинская область
Происшествия, Челябинский металлургический комбинат, Челябинская область
Власти объяснили происхождение розового дыма в Челябинской области
Розовый дым в Челябинской области появился из-за технологических процессов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Розовый дым над Челябинским металлургическим комбинатом – результат технологических процессов, аварийных выбросов и ситуаций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии региона.
В понедельник местные СМИ со ссылкой на читателей написали, что в районе металлургического комбината замечен "странный розово-оранжевый дым".
"Это результат технологических процессов на Челябинском металлургическом комбинате
. По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. По данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах вблизи Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве отметили, что метеорологическая обстановка в городе способствует максимально быстрому рассеиванию выбросов, однако в связи с возникшей ситуацией специалисты проводят дополнительные замеры, усилен контроль на стационарных постах в зоне влияния предприятия.
"В данный момент залповый выброс прекращен. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня", – добавили в пресс-службе.