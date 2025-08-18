https://ria.ru/20250818/bpla-2036129317.html

В "ЦАРС" рассказали о единственном в России беспилотнике-амфибии

В "ЦАРС" рассказали о единственном в России беспилотнике-амфибии - РИА Новости, 18.08.2025

В "ЦАРС" рассказали о единственном в России беспилотнике-амфибии

Единственный в России беспилотник-амфибия, разработанный компанией "ЦАРС" и способный перевозить грузы весом около 700 килограммов на расстояние до 1,2 тысячи... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:59:00+03:00

2025-08-18T18:59:00+03:00

2025-08-18T18:59:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Единственный в России беспилотник-амфибия, разработанный компанией "ЦАРС" и способный перевозить грузы весом около 700 килограммов на расстояние до 1,2 тысячи километров, найдет свое применение в решение гражданских задач, в том числе в сельском хозяйстве, ТЭК и ЖКХ, считают в компании. "Мы в четверг с ними (с федеральным центром беспилотных авиационных систем - ред.) заключили соглашение по интеграции работ. Соответственно, они будут помогать нам в части, касающейся господдержки и регуляторики. Мы еще будем совместно с ними прорабатывать сценарии применения. То есть… будет какая-то тестировка, в том числе планируется в Москве и в других регионах страны. В сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве, для ТЭК, ЖКХ, логистики", - сказала представитель компании "ЦАРС" Екатерина Згировская. Она пояснила, что амфибийная беспилотная система обладает уникальными характеристиками: она способна перевозить грузы массой около 700 килограммов на расстояние до 1200 километров. Отмечается, что на сегодняшний день это единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. "Она (беспилотная система - ред.) предназначена в первую очередь для перевозок грузов до 700 килограммов на расстояние до 1200 километров. Амфибийность заключается в том, что аппарат может взлетать и садиться как на обычной взлетно-посадочной полосе, грунтовой полосе, так и на воду и взлетать с воды, беспилотник даже по форме напоминает самолет-лодку, он же амфибия", - сказала Згировская. Тяжелый беспилотник-амфибия был в числе других разработок представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на промышленной выставке "Иннопром-2025" в июле в Екатеринбурге. "Это весьма любопытная разработка российской компании "ЦАРС". Такой БЛА потенциально мог бы найти применение в задачах доставки грузов в районы, где отсутствует аэродромная инфраструктура, но при этом имеется необходимость доставлять грузы... Помимо прочего отмечу, что и в мире в целом такая беспилотная система представляет собой довольно редкий экземпляр БЛА подобной размерности, который способен выполнять взлет и посадку с водной поверхности", - отметил ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

