В нескольких районах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
08:10 18.08.2025
В нескольких районах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке и нескольких муниципальных районах области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке и нескольких муниципальных районах области, сообщило ГУМЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского муниципального района, Добринского муниципального района, Хлевенского муниципального района, Усманского муниципального района", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
2025
Новости
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке и нескольких муниципальных районах области, сообщило ГУМЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского муниципального района, Добринского муниципального района, Хлевенского муниципального района, Усманского муниципального района", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции
06:47
 
