В нескольких районах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

2025-08-18T08:10:00+03:00

2025-08-18T08:19:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке и нескольких муниципальных районах области, сообщило ГУМЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского муниципального района, Добринского муниципального района, Хлевенского муниципального района, Усманского муниципального района", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

