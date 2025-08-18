Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/bpl-2036017029.html
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой - РИА Новости, 18.08.2025
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой
Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:32:00+03:00
2025-08-18T11:32:00+03:00
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg
ЛУГАНСК, 18 авг – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки, видео ее уничтожения оказалось в распоряжении РИА Новости. "В ходе аэроразведки в районе н.п. Константиновка была обнаружена и оперативно уничтожена попаданием ударного БПЛА роботизированная платформа противника", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что ранее в том же районе специалистами "Южной" группировки были уничтожены два грузовика. Однако противник предпринял очередную попытку использования данного места как стоянки для автомобильного транспорта. Пикап ВСУ был обнаружен и оперативно уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0ca6f6639a5fc34702169a8c245c2a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой

Расчеты БПЛА уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 18 авг – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки, видео ее уничтожения оказалось в распоряжении РИА Новости.
"В ходе аэроразведки в районе н.п. Константиновка была обнаружена и оперативно уничтожена попаданием ударного БПЛА роботизированная платформа противника", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что ранее в том же районе специалистами "Южной" группировки были уничтожены два грузовика. Однако противник предпринял очередную попытку использования данного места как стоянки для автомобильного транспорта. Пикап ВСУ был обнаружен и оперативно уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала