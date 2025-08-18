https://ria.ru/20250818/bpl-2036017029.html
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой - РИА Новости, 18.08.2025
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой
Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки
ЛУГАНСК, 18 авг – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки, видео ее уничтожения оказалось в распоряжении РИА Новости. "В ходе аэроразведки в районе н.п. Константиновка была обнаружена и оперативно уничтожена попаданием ударного БПЛА роботизированная платформа противника", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что ранее в том же районе специалистами "Южной" группировки были уничтожены два грузовика. Однако противник предпринял очередную попытку использования данного места как стоянки для автомобильного транспорта. Пикап ВСУ был обнаружен и оперативно уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата.
ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой
