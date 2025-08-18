https://ria.ru/20250818/bpl-2036017029.html

ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой

ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой - РИА Новости, 18.08.2025

ВС России уничтожили роботизированную платформу под Константиновкой

Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T11:32:00+03:00

2025-08-18T11:32:00+03:00

2025-08-18T11:32:00+03:00

безопасность

константиновка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg

ЛУГАНСК, 18 авг – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск поразили роботизированную платформу и пикап ВСУ вблизи Константиновки, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки, видео ее уничтожения оказалось в распоряжении РИА Новости. "В ходе аэроразведки в районе н.п. Константиновка была обнаружена и оперативно уничтожена попаданием ударного БПЛА роботизированная платформа противника", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что ранее в том же районе специалистами "Южной" группировки были уничтожены два грузовика. Однако противник предпринял очередную попытку использования данного места как стоянки для автомобильного транспорта. Пикап ВСУ был обнаружен и оперативно уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, константиновка, вооруженные силы украины