"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
21:57 18.08.2025
"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме явно старался избежать повторения сценария с перепалкой, произошедшей на их... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме явно старался избежать повторения сценария с перепалкой, произошедшей на их прошлой встрече в Вашингтоне, пишет Bloomberg."Зеленский явно пытается выстроить эту встречу в более мягком тоне, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете", — говорится в публикации.Издание также отметило, что Зеленский, стараясь произвести благоприятное впечатление, начал встречу с благодарности как Трампу, так и первой леди.Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялись в понедельник в Белом Доме. На них обсуждались вопросы о перемирии, проведение выборов на Украине и гарантии безопасности.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Москву и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом

Bloomberg: Зеленский старался избежать повторения перепалки с Трампом

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме явно старался избежать повторения сценария с перепалкой, произошедшей на их прошлой встрече в Вашингтоне, пишет Bloomberg.
"Зеленский явно пытается выстроить эту встречу в более мягком тоне, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете", — говорится в публикации.
Издание также отметило, что Зеленский, стараясь произвести благоприятное впечатление, начал встречу с благодарности как Трампу, так и первой леди.
Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялись в понедельник в Белом Доме. На них обсуждались вопросы о перемирии, проведение выборов на Украине и гарантии безопасности.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Москву и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
 
