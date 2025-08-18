https://ria.ru/20250818/bloomberg-2036168733.html

"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом

"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025

"Явно пытается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме явно старался избежать повторения сценария с перепалкой, произошедшей на их... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T21:57:00+03:00

2025-08-18T21:57:00+03:00

2025-08-18T21:57:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036164348_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_730f8f97e4061ab51ad6b4429c281371.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме явно старался избежать повторения сценария с перепалкой, произошедшей на их прошлой встрече в Вашингтоне, пишет Bloomberg."Зеленский явно пытается выстроить эту встречу в более мягком тоне, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете", — говорится в публикации.Издание также отметило, что Зеленский, стараясь произвести благоприятное впечатление, начал встречу с благодарности как Трампу, так и первой леди.Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялись в понедельник в Белом Доме. На них обсуждались вопросы о перемирии, проведение выборов на Украине и гарантии безопасности.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Москву и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy--2036149342.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске