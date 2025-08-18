Рейтинг@Mail.ru
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 18.08.2025 (обновлено: 03:37 18.08.2025)
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В мирном урегулировании необходимо учитывать мнение и украинцев, которые нашли убежище в России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Би-би-си.“Нужно учитывать и мнение примерно семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта”, — сказал он.Полянский подчеркнул, что эти люди стремятся к признанию их русскоязычной идентичности, сохранению веры и защите от преследований со стороны Киева.В ночь на субботу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Главы государств заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. В частности, хозяин Белого дома призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Москвой, подчеркнув, что возможность мира зависит от главы киевского режима и европейских стран.
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России

Полянский призвал учитывать мнение 7 млн украинцев, нашедших убежище в России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В мирном урегулировании необходимо учитывать мнение и украинцев, которые нашли убежище в России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Би-би-си.
“Нужно учитывать и мнение примерно семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта”, — сказал он.
Полянский подчеркнул, что эти люди стремятся к признанию их русскоязычной идентичности, сохранению веры и защите от преследований со стороны Киева.
В ночь на субботу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Главы государств заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. В частности, хозяин Белого дома призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Москвой, подчеркнув, что возможность мира зависит от главы киевского режима и европейских стран.
