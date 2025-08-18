https://ria.ru/20250818/bezhentsy-2035965880.html
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России - РИА Новости, 18.08.2025
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России
В мирном урегулировании необходимо учитывать мнение и украинцев, которые нашли убежище в России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T03:26:00+03:00
2025-08-18T03:26:00+03:00
2025-08-18T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
дмитрий полянский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В мирном урегулировании необходимо учитывать мнение и украинцев, которые нашли убежище в России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Би-би-си.“Нужно учитывать и мнение примерно семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта”, — сказал он.Полянский подчеркнул, что эти люди стремятся к признанию их русскоязычной идентичности, сохранению веры и защите от преследований со стороны Киева.В ночь на субботу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Главы государств заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. В частности, хозяин Белого дома призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Москвой, подчеркнув, что возможность мира зависит от главы киевского режима и европейских стран.
https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html
https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, дмитрий полянский, владимир путин, дональд трамп, би-би-си, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Би-би-си, ООН
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России
Полянский призвал учитывать мнение 7 млн украинцев, нашедших убежище в России