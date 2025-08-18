https://ria.ru/20250818/bespilotniki-2035969657.html
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
