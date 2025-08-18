Рейтинг@Mail.ru
02:20 18.08.2025
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.
