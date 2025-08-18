Рейтинг@Mail.ru
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/benzin-2036059495.html
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд - РИА Новости, 18.08.2025
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд, державшийся с 18 сентября 2023 года, - по итогам торгов понедельника его цена... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:32:00+03:00
2025-08-18T14:32:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_be8d4f091a43df646fc9d03a80423bac.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд, державшийся с 18 сентября 2023 года, - по итогам торгов понедельника его цена превысила 71 тысячу рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,28% - до 71 309 рублей за тонну. Кроме того, цена на бензин Аи-95 подскочила на 1,86%, до 80 301 рубля за тонну. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну. По итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива - на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну. Мазут за день вырос в цене на 3,25% - до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
https://ria.ru/20250815/krym-2035585646.html
https://ria.ru/20250811/benzin-2034495707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0940b54853eb827359d8be98da5dedf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд

Цена бензина Аи-92 на бирже превысила 71 тыс рублей за тонну

© Fotolia / Sandor Jackal Заправка машины
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Fotolia / Sandor Jackal
Заправка машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд, державшийся с 18 сентября 2023 года, - по итогам торгов понедельника его цена превысила 71 тысячу рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,28% - до 71 309 рублей за тонну.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
15 августа, 17:22
Кроме того, цена на бензин Аи-95 подскочила на 1,86%, до 80 301 рубля за тонну. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну.
По итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива - на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.
Мазут за день вырос в цене на 3,25% - до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну.
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу.
Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
АЗС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус
11 августа, 04:32
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала