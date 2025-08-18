https://ria.ru/20250818/belgorod-2036141264.html

Власти Белгорода опровергли фейк о массированной атаке БПЛА

Власти Белгорода назвала фейком информацию о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра. РИА Новости, 18.08.2025

БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Власти Белгорода назвала фейком информацию о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра. В сети ранее появилось видео, где якобы мэр Белгорода Валентин Демидов сообщает о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА. "Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка. Данные материалы направлены на распространение дезинформации", - сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

