Власти Белгорода опровергли фейк о массированной атаке БПЛА

19:56 18.08.2025
происшествия
белгород
валентин демидов
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Власти Белгорода назвала фейком информацию о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра. В сети ранее появилось видео, где якобы мэр Белгорода Валентин Демидов сообщает о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА. "Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка. Данные материалы направлены на распространение дезинформации", - сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.
происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Власти Белгорода назвала фейком информацию о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА, которая была подана якобы от мэра.
В сети ранее появилось видео, где якобы мэр Белгорода Валентин Демидов сообщает о готовящейся атаке на город с использованием более тысячи украинских БПЛА.
"Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка. Данные материалы направлены на распространение дезинформации", - сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.
14.08.2025
Мирошник назвал налеты БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону истерикой Киева
14 августа, 13:34
 
Происшествия Белгород Валентин Демидов
 
 
