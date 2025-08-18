СК возбудил дело после массового отравления в детском лагере в Башкирии

Рейтинг@Mail.ru
12:11 18.08.2025 (обновлено: 14:21 18.08.2025)
ПЕРМЬ, 18 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в детском лагере в Башкирии, сообщила пресс-служба управления СК по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК России ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере", — говорится в заявлении.Инцидент произошел накануне в Стерлибашевском районе республики. Несколько детей в возрасте от 12 до 17 лет, а также сотрудники лагеря почувствовали недомогание и обратились за медпомощью. Их доставили в больницу.Как уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов, из них 22 — дети. В итоге госпитализировали 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция, ее выявили в биологическом материале работника пищеблока.СК и прокуратура расследуют произошедшее.
ПЕРМЬ, 18 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в детском лагере в Башкирии, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК России ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел накануне в Стерлибашевском районе республики. Несколько детей в возрасте от 12 до 17 лет, а также сотрудники лагеря почувствовали недомогание и обратились за медпомощью. Их доставили в больницу.
Как уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов, из них 22 — дети. В итоге госпитализировали 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция, ее выявили в биологическом материале работника пищеблока.
СК и прокуратура расследуют произошедшее.
