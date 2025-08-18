Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 18.08.2025 (обновлено: 13:50 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/bankrotstvo-2036051314.html
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев - РИА Новости, 18.08.2025
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:43:00+03:00
2025-08-18T13:50:00+03:00
экономика
владимир путин
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036062574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11c9fc01655a72cab4f50872c9e1d470.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей."Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь."Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин.Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо."Договорились", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035106844.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем
Врио губернатора Ростовской области Слюсарь доложил Путину о развитии региона. Обсуждалась социально-экономическая ситуация с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве. Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам поддержки участников СВО.
2025-08-18T13:43
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036062574_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81bcc71c421cb864d173e0bd21455040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, юрий слюсарь
Экономика, Владимир Путин, Юрий Слюсарь
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев

Путин поддержал Слюсаря идею о моратории на банкротство ростовских аграриев

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.
Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей.
«
"Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь.
"Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин.
Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо.
"Договорились", - сказал Путин.
Заправка - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ФАС проанализировала цены на бензин для аграриев
13 августа, 19:31
 
ЭкономикаВладимир ПутинЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала