Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей."Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь."Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин.Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо."Договорились", - сказал Путин.
Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем
Врио губернатора Ростовской области Слюсарь доложил Путину о развитии региона.
Обсуждалась социально-экономическая ситуация с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве.
Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам поддержки участников СВО.
