https://ria.ru/20250818/avtomobili-2036100034.html

Алтайские больницы получили новые автомобили

Алтайские больницы получили новые автомобили - РИА Новости, 18.08.2025

Алтайские больницы получили новые автомобили

Алтайские больницы получили новые автомобили для улучшения доступности паллиативной помощи населению и укрепления первичного звена здравоохранения, сообщает... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:00:00+03:00

2025-08-18T17:00:00+03:00

2025-08-18T17:00:00+03:00

алтайский край

алтайский край

автомобили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Алтайские больницы получили новые автомобили для улучшения доступности паллиативной помощи населению и укрепления первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Медорганизации Алтайского края получили автомобили для улучшения доступности паллиативной помощи населению и укрепления первичного звена здравоохранения. Автопарк шести медицинских учреждений пополнился машинами марки "Лада Веста" и "Лада Гранта", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые автомобили получили городская больница №3 Барнаула, городская больница №2 Рубцовска, а также фельдшерско-акушерские пункты из Благовещенского, Каменского, Чарышского и Курьинского районов. "Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая отметила, что в крае работают 12 взрослых и 5 детских паллиативных бригад. Новый транспорт предназначен для доступности паллиативной помощи и мобильности оказания первичной медицинской помощи жителям сел. Так, фельдшеры будут использовать "Лады" для выездов в сёла, перевозки биоматериалов и доставки лекарств в отдалённые территории", - отмечают в правительстве. На закупку транспорта направлено почти 8 миллионов рублей: из федерального бюджета в рамках проекта "Развитие паллиативной помощи" и из краевого бюджета — по программе "Мобильный фельдшер". "Это уже третья партия автомобилей для медиков: в 2023 и 2024 годах в Первомайский, Павловский, Усть-Пристанский и другие районы передали по четыре машины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250811/urozhaynost-2034637176.html

https://ria.ru/20250731/tekhnika-2032587323.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, автомобили