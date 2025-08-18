Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 18.08.2025
Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой
Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 18.08.2025
Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили журналистам... РИА Новости, 18.08.2025
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведки местности вблизи населенного пункта Константиновка операторами БПЛА была обнаружена позиция 120-миллиметрового миномета ВСУ. Точным попадание ударного БПЛА "Молния" огневая позиция миномета была поражена. Для эвакуации оставшихся в живых бойцов расчета к позициям уничтоженного орудия выдвинулся автомобиль противника, но благодаря умелым и слаженным действиям расчета FPV-дрона цель была уничтожена", - заявили в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, противник, лишившись огневой поддержки, был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения продвинулись вперед.
Боевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе разведки местности вблизи населенного пункта Константиновка операторами БПЛА была обнаружена позиция 120-миллиметрового миномета ВСУ. Точным попадание ударного БПЛА "Молния" огневая позиция миномета была поражена. Для эвакуации оставшихся в живых бойцов расчета к позициям уничтоженного орудия выдвинулся автомобиль противника, но благодаря умелым и слаженным действиям расчета FPV-дрона цель была уничтожена", - заявили в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, противник, лишившись огневой поддержки, был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения продвинулись вперед.
