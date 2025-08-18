https://ria.ru/20250818/avto-2036036601.html
Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой
2025-08-18T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведки местности вблизи населенного пункта Константиновка операторами БПЛА была обнаружена позиция 120-миллиметрового миномета ВСУ. Точным попадание ударного БПЛА "Молния" огневая позиция миномета была поражена. Для эвакуации оставшихся в живых бойцов расчета к позициям уничтоженного орудия выдвинулся автомобиль противника, но благодаря умелым и слаженным действиям расчета FPV-дрона цель была уничтожена", - заявили в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, противник, лишившись огневой поддержки, был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения продвинулись вперед.
константиновка
донецкая народная республика
