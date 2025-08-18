https://ria.ru/20250818/avto-2036036601.html

Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой

Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 18.08.2025

Российские военные уничтожили миномет и автомобиль ВСУ под Константиновкой

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили журналистам... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T12:38:00+03:00

2025-08-18T12:38:00+03:00

2025-08-18T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020290015_0:295:2928:1942_1920x0_80_0_0_054466f606725b20968ad21fa92933b4.jpg

ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет калибра 120 миллиметров и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведки местности вблизи населенного пункта Константиновка операторами БПЛА была обнаружена позиция 120-миллиметрового миномета ВСУ. Точным попадание ударного БПЛА "Молния" огневая позиция миномета была поражена. Для эвакуации оставшихся в живых бойцов расчета к позициям уничтоженного орудия выдвинулся автомобиль противника, но благодаря умелым и слаженным действиям расчета FPV-дрона цель была уничтожена", - заявили в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, противник, лишившись огневой поддержки, был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения продвинулись вперед.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, константиновка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины