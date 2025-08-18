https://ria.ru/20250818/ataka-2036051747.html
Украинская атака на трубопровод может оставить Венгрию без нефти
в мире
венгрия
россия
украина
петер сийярто
евросоюз
евростат
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за пределов ЕС нефть - российская, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Ранее в понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Согласно статданным, вся нефть, закупаемая Венгрией из-за пределов ЕС, прибывает в страну из России. Так, в июне текущего года импорт из РФ составил 2,7 миллиона баррелей - это на 8% меньше, чем в июне прошлого года, и на треть меньше, чем в мае. Венгрия также закупает нефть у входящих в Евросоюз Хорватии и Словении, но в гораздо меньших объемах. Например, за июнь импорт из этих старн составил 252,6 тысячи баррелей и 83 барреля соответственно. Всего за полугодие Венгрия импортировала из России 18,7 миллиона баррелей нефти, из Хорватии - 1,2 миллиона баррелей, а из Словении - чуть больше 422 баррелей. Ранее Сийярто заявлял, что для поставок российской нефти в его страну нет альтернатив трубопроводу "Дружба". Его ветка в Венгрию идет через Белоруссию и Украину.
