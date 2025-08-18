https://ria.ru/20250818/ataka-2035972834.html

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

18.08.2025

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районе", - написал он в Telegram-канале.Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал, добавил Слюсарь.

2025

