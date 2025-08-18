Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили две огневые точки ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 18.08.2025
ВС России уничтожили две огневые точки ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили две огневые точки ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами уничтожили долговременные огневые точки ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило... РИА Новости, 18.08.2025
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами уничтожили долговременные огневые точки ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. Отмечается, что на константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки "в ходе выполнения боевой задачи по поддержке мотострелковых подразделений при зачистке комплекса зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях н.п. Клебан-Бык от блокированных подразделений ВСУ обнаружены две долговременные огневые точки противника". "Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", во взаимодействии с расчетом БПЛА, артиллеристы уничтожили обе долговременные огневые точки ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство. В МО РФ добавили, что потери противника составили до отделения пехоты.
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами уничтожили долговременные огневые точки ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что на константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки "в ходе выполнения боевой задачи по поддержке мотострелковых подразделений при зачистке комплекса зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях н.п. Клебан-Бык от блокированных подразделений ВСУ обнаружены две долговременные огневые точки противника".
"Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", во взаимодействии с расчетом БПЛА, артиллеристы уничтожили обе долговременные огневые точки ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство.
В МО РФ добавили, что потери противника составили до отделения пехоты.
