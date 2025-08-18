https://ria.ru/20250818/artilleristy-2035992629.html
ВС России уничтожили две огневые точки ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами уничтожили долговременные огневые точки ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. Отмечается, что на константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки "в ходе выполнения боевой задачи по поддержке мотострелковых подразделений при зачистке комплекса зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях н.п. Клебан-Бык от блокированных подразделений ВСУ обнаружены две долговременные огневые точки противника". "Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", во взаимодействии с расчетом БПЛА, артиллеристы уничтожили обе долговременные огневые точки ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство. В МО РФ добавили, что потери противника составили до отделения пехоты.
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
