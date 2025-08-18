Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 34 удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.08.2025
09:52 18.08.2025
ВСУ нанесли 34 удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 34 удара по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6... РИА Новости, 18.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 18 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Вчера, в течении светлого времени суток, боевики киевского режима выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 19 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
происшествия, херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ГЕНИЧЕСК, 18 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Вчера, в течении светлого времени суток, боевики киевского режима выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 19 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
ВС России уничтожили две огневые точки ВСУ на Константиновском направлении
Заголовок открываемого материала