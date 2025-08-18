В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в соцсети X.
"Более 300 арестов в Вашингтоне — и это число растет: только прошлой ночью наши федеральные партнеры и правоохранительные органы округа Колумбия произвели 68 арестов и изъяли 15 единиц незаконного огнестрельного оружия", — написала она.
При этом гражданам, подозреваемым в убийстве, наркоторговцам и другим правонарушителям предъявили обвинения, добавила Бонди.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
- местная полиция переходит под прямой контроль федерального правительства;
- в столицу направили войска Нацгвардии;
- туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.
В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
